2019-08-07T14:41:36+03:00
Общество

На Куршской косе формируют добровольную пожарную команду

Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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В национальном парке «Куршская коса» создали добровольную пожарную команду. Как рассказали в нацпарке, стать членом команды может каждый. Требования – возраст не моложе 18 лет и желание предупреждать и/или тушить пожары.

- Планируется отобрать на конкурсной основе 30 человек, которые после обучения будут включены в реестр добровольных пожарных МЧС. Приоритет при отборе будет оказан лицам, имеющим навыки тушения лесных пожаров, и жителям Куршской косы и Зеленоградска, - сказали в национальном парке.

В обязанности добровольцев будет входить дежурство по территории косы и оперативный выезд на места возгораний.

Подать заявку на членство в команде можно в административном здании, расположенном на территории Визит-центра национального парка (14,7 км Куршской косы). Подробности – на сайте национального парка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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