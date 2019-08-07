2019-08-07T15:22:45+03:00
Общество

На борту парусника «Седов» побывал актер Андрей Мерзликин

Александр КАТЕРУША
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..Фото: пресс-служба БГА РФ
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Калининградский учебный парусник «Седов» в порту Мурманска провел традиционное мероприятие «открытый борт». Барк «Седов» не заходил в Мурманск несколько лет, поэтому желающих подняться на борт оказалось много – за 4 дня стоянки на судне побывало 7788 человек.

Как сообщает пресс-служба БГАРФ, среди гостей, побывавших на «Седове», на этот раз оказался актер Андрей Мерзликин. Артист отметился записью в книге почетных гостей с пожеланиями удачи всему экипажу и курсантскому составу в дальнейшем покорении морей и океанов.

Сам Андрей Мерзликин остался от нашего парусника в восторге. Впечатлениями он поделился на своей страничке в Инстаграме.

«Впечатления мощные. Сложно поверить, что в следующем году исполнится 100 лет со дня создания этого корабля! Без современных технологий и наноматериалов! Полное ручное управление. Штурвалы. Канаты. Якоря. Компасы. Все как в историческом кино! На борту барка – 111 курсантов из морских учебных заведений Мурманска, Архангельска, Астрахани, Калининграда и Санкт-Петербурга. Молодые ребята и... девчата!», - рассказал актер.

Курсантам же устроили экскурсию по городу. Ребята, в частности, осмотрели памятник морякам, погибшим в мирное время, рядом с которым располагается фрагмент рубки атомной подводной лодки «Курск».

Барк «Седов» взял курс на порт приписки Калининград.

ИСТОЧНИК KP.RU

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