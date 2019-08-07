Председателя одного из комитетов мэрии Калининграда оштрафовали за волокиту
.Фото: Александр Подгорчук
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Председателя комитета муниципального имущества и земельных отношений мэрии Калининграда привлекли к административной ответственности и оштрафовали за волокиту. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Ранее в комитет поступили заявления членов садовых обществ о предоставлении им в собственность земельных участков, которые они используют для садоводства. Однако решения по этим вопросам были приняты не в течение 14-ти дней, как требует того федеральное законодательство.
В результате председателя комитета Анну Луконину оштрафовали на 3 тысячи рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU