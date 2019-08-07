Светлогорск вошел в топ российских курортов по числу туристов на одного жителя

СЕГОДНЯ 15:13 2019-08-07T15:13:27+03:00

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Портал ТурСтат составил рейтинг морских курортов России по числу туристов на одного жителя или на душу населения.

В десятку самых посещаемых морских курортов России вошли курорты Кубани, Крыма и Балтики. Среди них Анапа (57 туристов на жителя), Геленджик (55 туристов/жителя), Ялта (35 туристов/жителя), Светлогорск (32 туриста/жителя), Алушта (20 туристов/жителя), Сочи (14 туристов/жителя), Судак (12 туристов/жителя), Евпатория (10 туристов/жителя), Ейск (9 туристов/жителя) и Феодосия (7 туристов/жителя) составляют топ-10 российских курортов для отдыха на море по числу туристов на жителя.

По данным ТурСтат, на самых популярных морских курортах России туристы обычно отдыхают от полутора до двух недель.

ИСТОЧНИК KP.RU