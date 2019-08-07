Наркоман из Санкт-Петербурга ограбил калининградский магазин

СЕГОДНЯ 15:20 2019-08-07T15:20:12+03:00

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В один из салонов сотовой связи Калининграда ворвался незнакомец и, угрожая продавщице кирпичом, потребовал:

- Деньги на бочку!

Перепуганная девушка поспешила выгрести из кассы 8100 рублей, с которыми грабитель и удалился.

Оперуполномоченные угрозыска УМВД России по Калининградской области совместно с коллегами из ОМВД РФ по Московскому району просмотрели записи камер видеонаблюдения и углядели на сумке налетчика багажную бирку, которую выдают в аэропортах. Благодаря этой примете, удалось установить личность 31-летнего мужчины, прибывшего к нам из Санкт-Петербурга. А затем задержать гастролера.

- Вообще-то, в Калининградскую область он прилетел с целью лечения от наркозависимости, - сообщили в пресс-службе регионального УМВД РФ.

Видимо, что-то пошло не так, либо до клиники петербуржец попросту добраться не успел. И теперь сможет проходить курс лечения в учреждении несколько иного рода сроком аж до 10 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU