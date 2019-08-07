2019-08-07T15:20:12+03:00
Происшествия

Наркоман из Санкт-Петербурга ограбил калининградский магазин

Продавщице салона сотовой связи гость региона угрожал обыкновенным кирпичом
Игорь ОРЕХОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В один из салонов сотовой связи Калининграда ворвался незнакомец и, угрожая продавщице кирпичом, потребовал:

- Деньги на бочку!

Перепуганная девушка поспешила выгрести из кассы 8100 рублей, с которыми грабитель и удалился.

Оперуполномоченные угрозыска УМВД России по Калининградской области совместно с коллегами из ОМВД РФ по Московскому району просмотрели записи камер видеонаблюдения и углядели на сумке налетчика багажную бирку, которую выдают в аэропортах. Благодаря этой примете, удалось установить личность 31-летнего мужчины, прибывшего к нам из Санкт-Петербурга. А затем задержать гастролера.

- Вообще-то, в Калининградскую область он прилетел с целью лечения от наркозависимости, - сообщили в пресс-службе регионального УМВД РФ.

Видимо, что-то пошло не так, либо до клиники петербуржец попросту добраться не успел. И теперь сможет проходить курс лечения в учреждении несколько иного рода сроком аж до 10 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Калининградец погасил задолженность по алиментам своим автомобилем
Перед Талпаками на трассе перевернулся песковоз
Калининградец разломал автомобиль пенсионера, который принял за такси
В Калининградский зоопарк приехала инспекция из стран Европы
В Куликово начался демонтаж ветряков
Светлогорск вошел в топ российских курортов по числу туристов на одного жителя
Председателя одного из комитетов мэрии Калининграда оштрафовали за волокиту
На борту парусника «Седов» побывал актер Андрей Мерзликин
На Куршской косе формируют добровольную пожарную команду
Калининградец совершил пять краж гаджетов из магазина электроники
В Калининграде демонтируют 118 незаконных рекламных конструкций
Суд обязал собственника законсервировать историческую усадьбу Альтхоф-Рагнит в Немане
Минсельхоз предлагает калининградцам продавать яблоки и облепиху на переработку
В Неманском районе «Ауди» съехала в кювет: трое пострадавших
На границе у калининградцев изъяли полтора центнера мяса и молочки из Польши и Литвы
Приставы проведут горячую линию для калининградцев, столкнувшихся с беспределом коллекторов
Власти намерены установить все несанкционированные стоки в Гагаринский ручей
Мэрия: Гроза стала причиной перебоев со светом в Калининграде
С начала года в Калининградской области произошло 29 ДТП с велосипедистами
В Калининграде задержали водителя, который сбил 12-летнего велосипедиста и скрылся
В Калининграде 20 улиц и 2 СНТ остались без электричества
Калининградец борцовским приемом отправил собутыльника в реанимацию
В Светлогорске около ФОКа построят большую спортивную площадку
Туристы из Владимира спасли раненого лебедя в Балтийске