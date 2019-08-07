В Куликово начался демонтаж ветряков
.Фото: Янтарьэнерго
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В поселке Куликово начались работы по демонтажу ветропарка. Об этом сообщает пресс-служба «Россети Янтарь».
Первые шесть ветрогенераторов старейшего ветропарка в России будут разобраны до 16 августа, впоследствии их утилизируют.
Ветроэлектростанцию в поселке Куликово Зеленоградского округа вывели из эксплуатации в апреле 2018 года. Вместо неё в Гурьевском округе была построена новая – «Ушаковская» ВЭС. По данным «Россети Янтарь», за 11 месяцев она выработала свыше 9 млн кВт⋅ч, это в 3 раза больше показателя ветропарка в Куликово за самый эффективный год эксплуатации.
ИСТОЧНИК KP.RU