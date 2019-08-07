В Калининградский зоопарк приехала инспекция из стран Европы

СЕГОДНЯ 17:20 2019-08-07T17:20:58+03:00

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Калининградский зоопарк может стать полноправным членом Европейской Ассоциации Зоопарков и Аквариумов (EAZA). Для масштабной проверки в наш зоопарк прибыла инспекционная комиссия, в которую вошли директор Варшавского зоопарка Анджей Крушевич, директор зоопарка Оденсе (Дания) Бьярн Клауссен и представитель исполнительного офиса EAZA (Амстердам) Йоханна Хут. Об этом сообщает пресс-служба Калининградского зоопарка.

Три дня комиссия будет работать в Калининграде, собирая подробные сведения о зоопарке. Проверочный лист, включающий более 150 пунктов, охватывает все аспекты деятельности учреждения от качества ограждения до научной и просветительской работы.

И все же главное – благополучие животных.

Уже в сентябре во время ежегодной конференции EAZA в Испании Совет Европейской Ассоциации Зоопарков и Аквариумов в закрытом режиме рассмотрит результаты скрининга и вынесет решение относительно повышения статуса Калининградского зоопарка до полноправного члена Ассоциации.

Европейская Ассоциация Зоопарков и Аквариумов включает 340 членов из 41 страны мира. Членство дает зоопарку возможность полноценно участвовать в международных программах по сохранению и размножению редких видов животных, то есть реализовывать главную миссию современного зоопарка.

ИСТОЧНИК KP.RU