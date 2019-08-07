2019-08-07T17:20:58+03:00
Общество

В Калининградский зоопарк приехала инспекция из стран Европы

Александр КАТЕРУША
Поделиться:
..Фото: пресс-служба Калининградского зоопарка.
Изменить размер текста:

Калининградский зоопарк может стать полноправным членом Европейской Ассоциации Зоопарков и Аквариумов (EAZA). Для масштабной проверки в наш зоопарк прибыла инспекционная комиссия, в которую вошли директор Варшавского зоопарка Анджей Крушевич, директор зоопарка Оденсе (Дания) Бьярн Клауссен и представитель исполнительного офиса EAZA (Амстердам) Йоханна Хут. Об этом сообщает пресс-служба Калининградского зоопарка.

Три дня комиссия будет работать в Калининграде, собирая подробные сведения о зоопарке. Проверочный лист, включающий более 150 пунктов, охватывает все аспекты деятельности учреждения от качества ограждения до научной и просветительской работы.

И все же главное – благополучие животных.

Уже в сентябре во время ежегодной конференции EAZA в Испании Совет Европейской Ассоциации Зоопарков и Аквариумов в закрытом режиме рассмотрит результаты скрининга и вынесет решение относительно повышения статуса Калининградского зоопарка до полноправного члена Ассоциации.

Европейская Ассоциация Зоопарков и Аквариумов включает 340 членов из 41 страны мира. Членство дает зоопарку возможность полноценно участвовать в международных программах по сохранению и размножению редких видов животных, то есть реализовывать главную миссию современного зоопарка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Калининградец погасил задолженность по алиментам своим автомобилем
Перед Талпаками на трассе перевернулся песковоз
Калининградец разломал автомобиль пенсионера, который принял за такси
В Куликово начался демонтаж ветряков
Наркоман из Санкт-Петербурга ограбил калининградский магазин
Светлогорск вошел в топ российских курортов по числу туристов на одного жителя
Председателя одного из комитетов мэрии Калининграда оштрафовали за волокиту
На борту парусника «Седов» побывал актер Андрей Мерзликин
На Куршской косе формируют добровольную пожарную команду
Калининградец совершил пять краж гаджетов из магазина электроники
В Калининграде демонтируют 118 незаконных рекламных конструкций
Суд обязал собственника законсервировать историческую усадьбу Альтхоф-Рагнит в Немане
Минсельхоз предлагает калининградцам продавать яблоки и облепиху на переработку
В Неманском районе «Ауди» съехала в кювет: трое пострадавших
На границе у калининградцев изъяли полтора центнера мяса и молочки из Польши и Литвы
Приставы проведут горячую линию для калининградцев, столкнувшихся с беспределом коллекторов
Власти намерены установить все несанкционированные стоки в Гагаринский ручей
Мэрия: Гроза стала причиной перебоев со светом в Калининграде
С начала года в Калининградской области произошло 29 ДТП с велосипедистами
В Калининграде задержали водителя, который сбил 12-летнего велосипедиста и скрылся
В Калининграде 20 улиц и 2 СНТ остались без электричества
Калининградец борцовским приемом отправил собутыльника в реанимацию
В Светлогорске около ФОКа построят большую спортивную площадку
Туристы из Владимира спасли раненого лебедя в Балтийске