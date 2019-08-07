2019-08-07T17:34:00+03:00
Происшествия

Калининградец разломал автомобиль пенсионера, который принял за такси

Посчитав, что его не хотят везти, потому что пьян, мужчина принялся ломать двери транспортного средства
Игорь ОРЕХОВ
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Жителю Калининграда ужасно надоело дожидаться автобуса на остановке общественного транспорта по улице Горького. И когда изрядно уже принявший на грудь мужик увидел, как неподалеку остановился автомобиль, из которого вышла пожилая женщина, решил поехать на такси.

Проблема была лишь в том, что означенная машина не являлась таксомотором, а ее 64-летний водитель, соответственно, не был таксистом. Поэтому весьма удивился, когда к нему в салон – причем даже не через дверь, а в открытое окно – влез незнакомец с сильным «выхлопом» и потребовал отвезти его по такому-то адресу. На попытку пенсионера объяснить, что в данном случае имеет место роковая ошибка, калининградец отреагировал буйно. Решив, что его выгоняют в силу непотребного вида, несостоявшийся пассажир решил отомстить, принявшись ломать двери транспортного средства, выгибая их в обратную сторону, и колотить кулаками по кузову.

- Автолюбитель понял, что не справится с разбушевавшимся мужчиной, и позвонил в полицию, - рассказали в пресс-службе регионального УМВД РФ. - На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники ОМВД по Ленинградскому району, которые задержали хулигана и доставили его в дежурную часть.

Подсчитав, что ремонт машины обойдется ее владельцу, минимум, в 57 тысяч рублей, в отношении задержанного возбудили уголовное дело. Теперь он может лишиться свободы на срок до 2 лет. И, кроме того, наверняка будет обязан компенсировать нанесенный ущерб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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