Калининградец погасил задолженность по алиментам своим автомобилем

СЕГОДНЯ 18:07 2019-08-07T18:09:02+03:00

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Житель Советска лишился автомобиля за долги по алиментам. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФССП.

36-летний горожанин не платил алименты на содержание двоих детей и накопил долг в размере 400 тысяч рублей.

Мужчину неоднократно привлекали к административной ответственности, однако выводов он не сделал. Но когда ему стала «светить» уголовная ответственность, непутевый родитель вдруг одумался и передал приставам свой паркетник «Тойота».

ИСТОЧНИК KP.RU