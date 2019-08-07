2019-08-07T18:09:02+03:00
Общество

Калининградец погасил задолженность по алиментам своим автомобилем

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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Житель Советска лишился автомобиля за долги по алиментам. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФССП.

36-летний горожанин не платил алименты на содержание двоих детей и накопил долг в размере 400 тысяч рублей.

Мужчину неоднократно привлекали к административной ответственности, однако выводов он не сделал. Но когда ему стала «светить» уголовная ответственность, непутевый родитель вдруг одумался и передал приставам свой паркетник «Тойота».

ИСТОЧНИК KP.RU

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