На жительницу Гусева завели дело за мошенничество с материнским капиталом
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Жительнице Гусева грозит до 6 лет лишения свободы за мошенничество с материнским капиталом. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Как установили полицейские, в июне этого года 32-летняя женщина обналичила сертификат под предлогом строительства жилого дома. Однако злоумышленница потратила деньги, а это порядка 408 тысяч рублей, на собственные нужды.
Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество при получении выплат в крупном размере».
ИСТОЧНИК KP.RU