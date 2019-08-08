2019-08-08T10:26:07+03:00
Общество

На жительницу Гусева завели дело за мошенничество с материнским капиталом

Виктор Сергеев
Поделиться:
Изменить размер текста:

Жительнице Гусева грозит до 6 лет лишения свободы за мошенничество с материнским капиталом. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Как установили полицейские, в июне этого года 32-летняя женщина обналичила сертификат под предлогом строительства жилого дома. Однако злоумышленница потратила деньги, а это порядка 408 тысяч рублей, на собственные нужды.

Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество при получении выплат в крупном размере».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24