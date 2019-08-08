На жительницу Гусева завели дело за мошенничество с материнским капиталом

СЕГОДНЯ 10:26 2019-08-08T10:26:07+03:00

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Жительнице Гусева грозит до 6 лет лишения свободы за мошенничество с материнским капиталом. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Как установили полицейские, в июне этого года 32-летняя женщина обналичила сертификат под предлогом строительства жилого дома. Однако злоумышленница потратила деньги, а это порядка 408 тысяч рублей, на собственные нужды.

Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество при получении выплат в крупном размере».

ИСТОЧНИК KP.RU