2019-08-08T10:39:27+03:00
Общество

В Гусеве осудили лже-целительницу за мошенничество

Виктор Сергеев
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В Гусеве осудили местную жительницу, которая выдавала себя за целительницу и похитила драгоценности. Об этом сообщает пресс-служба городского суда.

В феврале 2017 года женщина сообщила местной жительнице, что на нее навели порчу. И сразу же предложила снять порчу путем очищения находящихся на ней золотых украшений.

Доверчивая девушка передала мошеннице ювелирные изделия на 65 тысяч рублей.

Суд признал «целительницу» виновной в мошенничестве, учел полное возмещение причиненного вреда, и оштрафовал ее на 8 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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