Прокуратура выявила нарушения в калининградском СИЗО-1

СЕГОДНЯ 10:58 2019-08-08T10:58:35+03:00

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Прокуратура выявила нарушения в Следственном изоляторе №1 в Калининграде. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В ходе проверки в изоляторе были выявлены нарушения в части оказания подозреваемым и обвиняемым медицинской помощи, обеспечения вещевым довольствием и другие нарушения.

В адрес врио начальника регионального управления ФСИН России было внесено представление с требованием устранить допущенные нарушения и рассмотреть вопрос об ответственности виновных должностных лиц, заявили в пресс-службе областной прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU