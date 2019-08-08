Прокуратура выявила нарушения в калининградском СИЗО-1
.Фото: пресс-служба прокуратуры Калининградской области
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Прокуратура выявила нарушения в Следственном изоляторе №1 в Калининграде. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
В ходе проверки в изоляторе были выявлены нарушения в части оказания подозреваемым и обвиняемым медицинской помощи, обеспечения вещевым довольствием и другие нарушения.
В адрес врио начальника регионального управления ФСИН России было внесено представление с требованием устранить допущенные нарушения и рассмотреть вопрос об ответственности виновных должностных лиц, заявили в пресс-службе областной прокуратуры.
ИСТОЧНИК KP.RU