Борец из Калининграда выиграл международный турнир в Германии
Дортмунд принял главный контрольный турнир накануне сентябрьского чемпионата мира. Представители сборной России по-римской борьбе в десяти весовых категориях завоевали 13 медалей, в том числе шесть золотых.
Как сообщает министерство спорта Калининградской области, наш земляк Муса Евлоев подтвердил статус одного из фаворитов турнира: он выступал среди соперников весом до 97 кг и уверенно победил.
Всего калининградец провел четыре поединка, выиграл у датчанина, венгра, финна. А в финале оказался сильнее немецкого спортсмена Петера Охлера.
Теперь Муса вместе со сборной продолжает подготовку к очередным мировым соревнованиям - сначала это будет Адлер, затем Подмосковье. Позже - Казахстан.
ИСТОЧНИК KP.RU