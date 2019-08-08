Борец из Калининграда выиграл международный турнир в Германии

СЕГОДНЯ 11:00 2019-08-08T11:00:20+03:00

Изменить размер текста: A A

Дортмунд принял главный контрольный турнир накануне сентябрьского чемпионата мира. Представители сборной России по-римской борьбе в десяти весовых категориях завоевали 13 медалей, в том числе шесть золотых.

Как сообщает министерство спорта Калининградской области, наш земляк Муса Евлоев подтвердил статус одного из фаворитов турнира: он выступал среди соперников весом до 97 кг и уверенно победил.

Всего калининградец провел четыре поединка, выиграл у датчанина, венгра, финна. А в финале оказался сильнее немецкого спортсмена Петера Охлера.

Теперь Муса вместе со сборной продолжает подготовку к очередным мировым соревнованиям - сначала это будет Адлер, затем Подмосковье. Позже - Казахстан.

ИСТОЧНИК KP.RU