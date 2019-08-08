В Калининграде на время ремонта ул. Киевской изменяются маршруты четырех областных автобусов

СЕГОДНЯ 11:03 2019-08-08T11:03:12+03:00

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В Калининграде на время дорожного ремонта ул. Киевской изменяются маршруты четырех областных автобусов. Об этом «Комсомолке» сообщили в региональном министерстве развития инфраструктуры. Новая схема движения будет действовать до 5 мая 2020 года.

- № 135 «г. Калининград – пос. Поддубное» по схеме: г. Калининград (автовокзал) – ул. Железнодорожная (в районе ТЦ «Виктория») – площадь Калинина - проспект Калинина – ул. Аллея Смелых – ул. Судостроительная – ул. Батальная и далее по маршруту;

- № 146 «пос. Яблоневка – пос. Черемхово» по схеме: Ленинский проспект – ул. Железнодорожная – ул. Суворова – ул. Камская и далее по маршруту;

- № 146 К «пос. Заречное – пос. М. Васильково» по схеме: Ленинский проспект – площадь Калинина – проспект Калинина – ул. Аллея смелых - ул. Судостроительная – ул. Киевская и далее по маршруту. В обратном направлении ул. Киевская – ул. П. Морозова – ул. Коммунистическая- ул. Судостроительная – ул. Аллея смелых – Ленинский проспект и далее по маршруту;

- № 161 «г. Калининград – пос. Светлое» по схеме: г. Калининград (автовокзал) – ул. Железнодорожная (в районе ТЦ «Виктория») – ул. Суворова и далее по маршруту.

ИСТОЧНИК KP.RU