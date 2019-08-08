В Калининграде в течение дня не будет электричества в домах на 14-ти улицах

СЕГОДНЯ 11:08 2019-08-08T11:08:28+03:00

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В Калининграде в четверг, 8 августа, не будет электричества на 14-ти улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 13 часов электричество отключено на ул. Л. Иванихиной 16, ул. Ген. Толстикова 22,24, 49-54,67,69-73,75,75а,77-81, ул. Иртышская 1-6,8-10,12-18,15а,19-20,22-23,25-31,30а,32а,33-43,35а, ул. Летний проезд 10,16,36а.

До 18 часов света не будет в СНТ «Золотой петушок», ул. Циолковского 1-3, 6-9, 6а,15, ул. Серж. Ахмедова 1,2,4,5,9,9а,11,16-18, ул. Писарева 4,5,7,24, ул. Державина 2,6,9-13,17, ул. Воронежская 19а,21,23,23а,25,29, ул. Взводная, ул. Л. Иванихиной 16, ул. Ген. Толстикова 49-55,77-81,57-61,67, ул. А. Невского 48,50-50а,50-52а, ул. Старш. Дадаева 2а,3а

До 20 часов придется потерпеть жителям ул. Менделеева 28,30,32,38,40, ул. Радистов 17а.

Холодная вода из-за отключения электричества будет подаваться с пониженным давлением до 18 часов в дома ул. Ген. Толстикова 77-81, ул. Л. Иванихиной 10,12,14,16-20, ул. Интернациональная 11-17,19-25.

До 18 часов воды не будет на ул. Ореховая 7-19.

ИСТОЧНИК KP.RU