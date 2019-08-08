В Минсельхозе заявили о рекордной урожайности пшеницы в Калининградской области

СЕГОДНЯ 12:13 2019-08-08T12:13:56+03:00

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Максимальная в регионе урожайность озимой пшеницы в Калининградской области достигает 80 центнеров с гектара. Это более чем в два раза выше, чем в среднем по России, сообщает пресс-служба регионального министерства сельского хозяйства.

По данным Минсельхоза, высокопродуктивный урожай собирает новая в агробизнесе компания «Золотой колос Балтики».

- Хозяйство примечательно тем, что еще в прошлом году получало зерно с урожайностью меньшей в несколько раз. Была проделана большая работа: взяты опытные агрономы, используются семена нормальной селекции, хорошие высококачественные сорта пшеницы, проведена качественная и своевременная обработка, подкорма полей. Все это позволило довести урожайность по этому году почти до 80 центнеров с гектара. Это очень хороший показатель, – заявил губернатор Антон Алиханов.

Еще одна актуальная задача, стоящая перед агрокомпанией помимо уборки урожая, – создание новой инфраструктуры по переработке и доработке зерна. Она решается совместными усилиями с несколькими сельхозпредприятиями и фермерскими хозяйствами. Все они – участники сельхозкооператива «Агрофарм». В этом году кооператив получил господдержку – грант в размере 19,124 миллиона рублей на приобретение и монтаж зерносушильного комплекса, а также покупку трактора.

ИСТОЧНИК KP.RU