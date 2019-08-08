СМИ: «Ryanair» отменяет полеты из Варшавы в Испанию и Францию

СЕГОДНЯ 12:20 2019-08-08T12:23:07+03:00

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Авиакомпания-лоукостер «Ryanair» приняла решение прекратить полеты из аэропорта Варшава-Модлин. Уже этой осенью из расписания полетов исчезнут некоторые рейсы до Германии, Франции, Испании и Португалии. Об этом сообщает Польский культурный центр в Калининграде со ссылкой на gazeta.pl.

В частности, 30 августа улетит последний самолет в Мемминген (Германия). А 23 октября «Ryanair» приостановит полеты до французского Марселя. Отмечается, что эти направления были открыты всего несколько месяцев назад.

24 ноября состоится последний полет из аэропорта Варшава-Модлин в столицу Португалии Лиссабон, а также до города Пальма-де-Майорка.

Однако, не сообщается, будут ли эти маршруты отменены навсегда или только на зимний период. Ранее полеты выполнялись круглый год.

ИСТОЧНИК KP.RU