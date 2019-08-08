Калининградский школьник доставит флаг региона на Северный полюс

СЕГОДНЯ 12:26 2019-08-08T12:34:33+03:00

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Калининградский школьник Михаил Дунях доставит флаг Калининградской области на Северный полюс. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Акция пройдет в рамках празднования 60-летия Атомного ледокольного флота России.

- 13-22 августа состоится детский тематический рейс-экспедиция на Северный полюс. Калининградскую область в этой экспедиции представит двенадцатилетний Михаил Дуняк, учащийся школы №16. Губернатор Антон Алиханов передал школьнику флаг Калининградской области, который он возьмет с собой в экспедицию, - сообщили в пресс-службе правительства.

Всего в экспедиции на ледоколе «50 лет Победы» примут участие около 70 детей, представляющих разные регионы и общественные организации страны.

ИСТОЧНИК KP.RU