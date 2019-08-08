Калининградская «Балтика» почти полностью рассчиталась с долгами

СЕГОДНЯ 12:30 2019-08-08T12:30:42+03:00

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Калининградский футбольный клуб «Балтика» на 90 процентов рассчитался с долгами. Об этом сообщает «ТАСС» со ссылкой на директора по развитию Юрия Аракеляна.

- У клуба были многомиллионные долги, у футболистов не было горячей воды в раздевалке, люди по четыре месяца не получали зарплату, - цитирует издание слова Аракеляна. - На данный момент закрыли 90% долгов, которые были у клуба, оставшиеся 10% расписаны по плановым выплатам, которые мы не нарушаем. Следующий год начнем уже с положительным балансом. В том числе полностью закрыт долг перед стадионом «Калининград», который мы арендуем, задолженностей по зарплате нет ни перед кем из футболистов.

Сейчас «Балтика» занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги после шести туров.

ИСТОЧНИК KP.RU