В Калининградской области убрали почти 30 процентов урожая

СЕГОДНЯ 12:33 2019-08-08T12:33:30+03:00

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В Калининградской области набирает обороты уборочная кампания, уже убрали почти 30 процентов урожая, сообщил губернатор Антон Алиханов.

- Уже полностью убран рапс, подоспели пшеница и другие зерновые. Надеемся, что по зерновым культурам мы сможем достигнуть в этом году рекордных показателей – 500 тысяч тонн. Это лучший результат советского периода, – сказал Антон Алиханов.

По данным Минсельхоза, средняя по региону урожайность зерновых и зернобобовых составляет 54,3 центнера с гектара, рапса – 31 центнер с гектара. Для сравнения, средняя по России урожайность зерновых и зернобобовых – 34,2 центнера с гектара, рапса – 22,5.

Самые крупные посевные площади сосредоточены в Нестеровском (29 313 гектаров), Правдинском (25 497 гектаров) и Гусевском (18 846 гектаров) городских округах.

ИСТОЧНИК KP.RU