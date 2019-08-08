В Калининградской области убрали почти 30 процентов урожая
В Калининградской области набирает обороты уборочная кампания, уже убрали почти 30 процентов урожая, сообщил губернатор Антон Алиханов.
- Уже полностью убран рапс, подоспели пшеница и другие зерновые. Надеемся, что по зерновым культурам мы сможем достигнуть в этом году рекордных показателей – 500 тысяч тонн. Это лучший результат советского периода, – сказал Антон Алиханов.
По данным Минсельхоза, средняя по региону урожайность зерновых и зернобобовых составляет 54,3 центнера с гектара, рапса – 31 центнер с гектара. Для сравнения, средняя по России урожайность зерновых и зернобобовых – 34,2 центнера с гектара, рапса – 22,5.
Самые крупные посевные площади сосредоточены в Нестеровском (29 313 гектаров), Правдинском (25 497 гектаров) и Гусевском (18 846 гектаров) городских округах.
ИСТОЧНИК KP.RU