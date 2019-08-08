2019-08-08T12:33:30+03:00
Общество

В Калининградской области убрали почти 30 процентов урожая

Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
Изменить размер текста:

В Калининградской области набирает обороты уборочная кампания, уже убрали почти 30 процентов урожая, сообщил губернатор Антон Алиханов.

- Уже полностью убран рапс, подоспели пшеница и другие зерновые. Надеемся, что по зерновым культурам мы сможем достигнуть в этом году рекордных показателей – 500 тысяч тонн. Это лучший результат советского периода, – сказал Антон Алиханов.

По данным Минсельхоза, средняя по региону урожайность зерновых и зернобобовых составляет 54,3 центнера с гектара, рапса – 31 центнер с гектара. Для сравнения, средняя по России урожайность зерновых и зернобобовых – 34,2 центнера с гектара, рапса – 22,5.

Самые крупные посевные площади сосредоточены в Нестеровском (29 313 гектаров), Правдинском (25 497 гектаров) и Гусевском (18 846 гектаров) городских округах.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Гвардейске сторож предприятия слил топливо со всей сельхозтехники
Офицера из Гусева осудили за оскорбление и избиение подчиненного
В Советске нашли гражданина Литвы, который более 20 лет числился пропавшим без вести
В Гусевском районе квадроцикл врезался в дерево: водитель в больнице
В Гурьевском районе пьяная дама на «Опеле» сбила пешехода
В традициях Айвазовского: В Калининграде откроется выставка известного художника-мариниста
Калининградская «Балтика» почти полностью рассчиталась с долгами
Калининградский школьник доставит флаг региона на Северный полюс
СМИ: «Ryanair» отменяет полеты из Варшавы в Испанию и Францию
В Минсельхозе заявили о рекордной урожайности пшеницы в Калининградской области
В Калининграде при падении в автобусе пострадала 70-летняя женщина
В Калининграде в течение дня не будет электричества в домах на 14-ти улицах
В Калининграде на время ремонта ул. Киевской изменяются маршруты четырех областных автобусов
Борец из Калининграда выиграл международный турнир в Германии
Прокуратура выявила нарушения в калининградском СИЗО-1
В Гусеве осудили лже-целительницу за мошенничество
На жительницу Гусева завели дело за мошенничество с материнским капиталом
Калининградец погасил задолженность по алиментам своим автомобилем
Перед Талпаками на трассе перевернулся песковоз
Калининградец разломал автомобиль пенсионера, который принял за такси
В Калининградский зоопарк приехала инспекция из стран Европы
В Куликово начался демонтаж ветряков