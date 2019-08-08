В традициях Айвазовского: В Калининграде откроется выставка известного художника-мариниста

СЕГОДНЯ 12:37 2019-08-08T12:37:03+03:00

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В Калининградском историко-художественном музее готовятся к открытию выставки картин художника-мариниста Леонида Блинова (1867–1903), которая представлена балтийским филиалом Центрального военно-морского музея.

Как рассказывают организаторы, живописные полотна мастера, посвященные историческим событиям на море, решены в традициях Айвазовского. Художник не увлекался поисками новых импрессионистических техник, так что манера его письма верна натуре.

- Жизнь Леонида Блинова похожа на сказку: крестьянский паренек из Ярославской губернии приехал в столицу, поступил в Академию художеств. После был принят на должность художника в Морское министерство. Леонид Блинов участвовал в многочисленных походах и смотрах русских военных и коммерческих кораблей, совершил три кругосветных путешествия, - рассказали в музее.

Живописные марины Леонида Блинова украшают многие музеи России и зарубежья, хранятся в частных коллекциях.

Открытие выставки состоится 9 августа в 16:00. Выставка работает до 1 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU