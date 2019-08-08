В Гусевском районе квадроцикл врезался в дерево: водитель в больнице
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В Гусевском районе в ДТП пострадал местный житель, управлявший квадроциклом. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
Авария произошла на улице Приозерной в поселке Поддубы. 20-летний мужчина без прав не справился с управлением и врезался в придорожное дерево.
В результате дорожно – транспортного происшествия водитель получил травмы и был госпитализирован.
ИСТОЧНИК KP.RU