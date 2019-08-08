В Гусевском районе квадроцикл врезался в дерево: водитель в больнице

СЕГОДНЯ 12:47 2019-08-08T12:48:34+03:00

Изменить размер текста: A A

В Гусевском районе в ДТП пострадал местный житель, управлявший квадроциклом. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Авария произошла на улице Приозерной в поселке Поддубы. 20-летний мужчина без прав не справился с управлением и врезался в придорожное дерево.

В результате дорожно – транспортного происшествия водитель получил травмы и был госпитализирован.

ИСТОЧНИК KP.RU