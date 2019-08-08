В Советске нашли гражданина Литвы, который более 20 лет числился пропавшим без вести

СЕГОДНЯ 13:13 2019-08-08T13:14:33+03:00

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Сотрудники Центра социальной адаптации Советска разыскали семью одного из постояльцев. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства социальной политики.

62-летний мужчина поступил в Центр в декабре прошлого года.

- Он неохотно вступал в разговоры, был замкнут. Было известно, что мужчина более 20 лет скитался по заброшенным домам и перебивался случайным заработками, находился на территории Калининградской области нелегально, что изрядно подорвало его здоровье. Связи с его исторической родиной были утеряны, - рассказали в Центре.

Специалисты Центра помогли ему оформить документы, узнали подробности его прошлой жизни и получили согласие на поиск родных. И им удалось через социальные сети найти его семью в Литве, где он долгие годы числился пропавшим без вести.

После этого мужчине без проволочек провели всю необходимую процедуру для скорейшего возвращения его домой.

– Мы искренне радуемся воссоединению семьи. Без преувеличения могу добавить, что коллектив отделения № 3 стал свидетелем и участником уникального случая, который на долгие времена сохранится в памяти сотрудников. Ощущение значимости и полезности в нашем не простом деле только укрепилось! – отметила начальник отделения Центра социальной адаптации Елена Еленкова.

ИСТОЧНИК KP.RU