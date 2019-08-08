СЕГОДНЯ 13:46 2019-08-08T13:46:02+03:00

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Офицера из Гусева осудили за оскорбление и избиение подчиненного. Об этом сообщает пресс-служба военного следственного управления СК по Балтфлоту.

Инцидент произошел весной прошлого года. Майору не понравилось, как обслуживалась техника, и в присутствии других служащих оскорбил подчиненного и ударил его ногой.

На офицера завели уголовное дело по статье «Оскорбление одним военнослужащим другого». Калининградский гарнизонный военный суд ограничил его на полгода по службе с удержание 10 процентов зарплаты в пользу государства.

ИСТОЧНИК KP.RU