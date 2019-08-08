В Гвардейске сторож предприятия слил топливо со всей сельхозтехники

СЕГОДНЯ 16:08 2019-08-08T16:08:25+03:00

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В Гвардейске сторож агропромышленного предприятия попался на краже топлива. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Утром сотрудники предприятия пришли на работу и обнаружили, что техника не заводится. Вскоре выяснилось, что везде отсутствует топливо.

Прибывшие на место участковые довольно быстро установили, что к хищению солярки причастен сторож. Злоумышленник ночью слил все топливо в четыре канистры и сложил их в свой автомобиль.

На злоумышленника завели уголовное дело по статье «Покушение на кражу», ему грозит до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU