В Гвардейске сторож предприятия слил топливо со всей сельхозтехники
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В Гвардейске сторож агропромышленного предприятия попался на краже топлива. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Утром сотрудники предприятия пришли на работу и обнаружили, что техника не заводится. Вскоре выяснилось, что везде отсутствует топливо.
Прибывшие на место участковые довольно быстро установили, что к хищению солярки причастен сторож. Злоумышленник ночью слил все топливо в четыре канистры и сложил их в свой автомобиль.
На злоумышленника завели уголовное дело по статье «Покушение на кражу», ему грозит до двух лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU