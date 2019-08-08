2019-08-08T18:12:18+03:00
Происшествия

Калининградская чиновница разрешила вырубку здоровых дубов в парке «Виштынецкий»

По версии следствия, нанесенный незаконными действиями ущерб составил почти 90 миллионов рублей
Игорь ОРЕХОВ
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Под видом больных в природном парке "Виштынецкий" вырубались совершенно здоровые деревья.Под видом больных в природном парке "Виштынецкий" вырубались совершенно здоровые деревья.Фото: предоставлено СУ СКР по Калининградской области
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Следственное управление СКР по Калининградской области объявило о завершении расследования уголовного дела, возбужденного в отношении главного государственного инспектора регионального агентства по охране, воспроизводству и использованию объектов животного мира и лесов. Уже бывшая чиновница обвиняется в превышении должностных полномочий, повлекшем существенное нарушение прав и законных интересов граждан и охраняемых законом интересов общества и государства, с причинением тяжких последствий.

- Решение о возбуждении уголовного дела было принято на основании материалов оперативно-розыскных мероприятий, проведенных областным управлением ФСБ России, - сообщила официальный представитель СУ СКР Наталья Гацко.

По версии следствия, с августа 2014-го по январь 2015 года обвиняемая согласовала акт проверки санитарного и лесопатологического состояния лесного участка в Нестеровском лесничестве в границах природного парка «Виштынецкий». В соответствии с указанным документом, большая часть произраставших на особо охраняемой территории дубов якобы оказалась больна. В связи с чем дубрава площадью 10, 2 га подлежала сплошной санитарной вырубке.

- Бывший инспектор достоверно знала, что количество больных деревьев на самом деле незначительно, - уверены следователи. - Данные ее действия носили умышленный характер, были совершены из личной заинтересованности, выразившейся в желании предоставить арендатору участка наибольшее количество ликвидной древесины.

Как бы то ни было, с февраля по май 2015 года деревья были вырублены на более чем 60 процентах площади, прежде чем процесс удалось пресечь правоохранительным органам.

- Действия обвиняемой повлекли за собой незаконную и необоснованную рубку насаждений в объеме 755 кубометров на общую сумму, свыше 89,5 миллиона рублей, а также негативное влияние на окружающую среду, - добавила Наталья Гацко.

И хотя экс-чиновница свою вину так и не признала, собранные следствием доказательства оказались достаточными для того чтобы уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением в ближайшее время было направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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