2019-08-08T18:25:23+03:00
Происшествия

Калининградец пострадал, когда тушил пожар у соседки на кухне

Мужчину госпитализировали в БСМП
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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На улице Автомобильной в Калининграде в результате пожара пострадал мужчина. Об этом «Комсомолке» рассказали в пресс-службе регионального Управления МЧС России.

В 11:20 поступило сообщение о том, что на улице Автомобильной на втором этаже многоквартирного дома горит кухня.

Выяснилось, что хозяйка оставила на плите кастрюлю, та загорелась. Огонь перекинулся на мебель – сгорели шкафы на площади 2 квадратных метра.

Женщина подняла тревогу и за помощью обратилась к соседу. Пока тот отважно тушил пожар, надышался гарью.

На место ЧП прибыли два пожарных расчета, однако их помощь уже не понадобилась. Чего не скажешь о соседе-герое. Его госпитализировали в БСМП с признаками отравления продуктами горения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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