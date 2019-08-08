2019-08-08T18:42:31+03:00
Общество

Калининградская прокуратура просит запретить продажу алкоголя в День знаний

Виктор Сергеев
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Прокуратура Калининградской области предлагает установить дополнительные ограничения розничной продажи алкоголя на территории региона. Об этом сообщает пресс-служба Облдумы.

В частности, ведомство подготовило законопроект, который должен сократить время продажи алкоголя, а также ввести запрет на продажу спиртного в некоторые праздники, такие как День молодежи, День знаний и Международный день защиты детей. Прокурор Калининградской области Сергей Хлопушин отметил, что подобные законопроекты уже приняты в ряде регионов России и показали положительный результат.

− Прежде всего, подготавливаемый законопроект направлен на сокращение спонтанного потребления спиртного. Много преступлений совершается в вечернее время именно в состоянии алкогольного опьянения. Статистика потребления алкоголя в Российской Федерации очень печальна. По данным федерального министерства здравоохранения, каждый пятый взрослый мужчина в стране умирает от проблем, связанных с потреблением алкоголя. В первые две недели после Нового года смертность среди мужчин возрастает на 37 процентов, − отметил Сергей Хлопушин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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