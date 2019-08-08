Рисунки калининградских детей появятся на почтовых открытках, посвященных 75-летию штурма Кёнигсберга

СЕГОДНЯ 18:45 2019-08-08T18:45:40+03:00

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В Калининградской области проходит конкурс детских рисунков, посвященный одному из крупнейших сражений Восточно-Прусской операции 1945 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Лучшие работы появятся на почтовых открытках, которые планируется выпустить в следующем году к 75-летию штурма Кёнигсберга.

На конкурс принимаются работы детей и подростков в возрасте от 9 до 17 лет. Ограничений на используемые техники и материалы нет, единственное условие – использовать бумагу или картон стандартного формата А4.

Сбор рисунков завершится 30 сентября. Их ждут в главном почтовом отделении Калининградской области по адресу: 236022, г. Калининград, ул. Леонова, дом 22, приемная УФПС.

Организаторы просят сделать на конверте пометку «На конкурс рисунка» и вместе с рисунком вложить в конверт сопроводительное письмо с указанием полного имени, отчества и фамилии художника, даты рождения, адреса, телефона, названия учебного заведения, домашнего адреса с индексом. Учащимся необходимо также написать ФИО педагога. Один из родителей конкурсанта должен сообщить в письме, что он разрешает организаторам конкурса использовать персональные данные ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU