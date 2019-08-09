Власти Калининграда начали борьбу с продавцами живых черепах

СЕГОДНЯ 09:43 2019-08-09T09:46:23+03:00

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В Калининграде вновь появились торговцы живыми черепашками. Пресмыкающихся продают по 500 рублей за штуку. Информация об этом появилась в официальной группе мэрии Калининграда в VK.

«Будем и на них составлять протоколы, если суд сочтет наши претензии справедливыми, то выпишет на продавцов штрафы от 3 до 5 тысяч рублей», - говорится в сообщении.

Торговцы были замечены возле Центрального рынка.Фото: мэрия Калининграда

В мэрии отметили, что всего за вторую половину июля сотрудники комитета муниципального контроля составили 65 протоколов за несанкционированную торговлю на городских улицах.

Сейчас в администрации Калининграда прорабатывается вопрос о выделении дополнительных средств на организацию хранилищ для товаров, средств торговли (в том числе автотранспорта), которые сотрудники полиции будут изымать у нелегалов до суда.

ИСТОЧНИК KP.RU