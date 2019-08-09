В здании полиции Московского района Калининграда погиб сотрудник дежурной части

СЕГОДНЯ 10:18 2019-08-09T10:18:01+03:00

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В дежурной части отдела полиции по Московскому району Калининграда обнаружен мертвым полицейский. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

- По факту гибели сотрудника дежурной части отдела полиции по Московскому району Калининграда проводится служебная проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - заявили в УМВД.

По данным СМИ, полицейский в звании капитана погиб от огнестрельного ранения.

ИСТОЧНИК KP.RU