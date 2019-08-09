Калининградца задержали за серию краж из торговых центров

СЕГОДНЯ 10:23 2019-08-09T10:23:53+03:00

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В Калининграде задержали подозреваемого в серии краж из торговых центров. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Неоднократно судимого 34-летнего жителя Гвардейского района задержали за административное правонарушение. При проверке выяснилось, что злоумышленник совершил кражу в супермаркете на Московском проспекте, при этом его действия попали на запись камеры видеонаблюдения. Мужчина не стал отпираться и дал признательные показания.

В полиции отметили, что подозреваемый может быть причастен к серии аналогичных краж из других супермаркетов. В каждом случае добычей злоумышленника становились подобные инструменты для укладки волос.

ИСТОЧНИК KP.RU