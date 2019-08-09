2019-08-09T10:24:45+03:00
Звезды

Федор Бондарчук приедет в Калининград для поиска режиссеров и сценаристов

Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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Школа кино и телевидения «Индустрия», основателем которой является известный режиссер Федор Бондарчук, проведет вступительные экзамены в Калининграде на кинофестивале «Короче». Как рассказали в пресс-службе фестиваля, экзамены пройдут в рамках регионального тура школы. Искать будут талантов по направлениям «Режиссура» и «Сценарное мастерство».

Первые испытания намечены на 18 августа в Калининграде. Лучших абитуриентов лично выберет Федор Бондарчук и другие преподаватели «Индустрии». Для допуска к экзамену абитуриентам необходимо до 13 августа заполнить заявку на поступление и выполнить задания онлайн этапа: предоставить минутную видео-визитку, написать критический анализ трёх фильмов, а также выполнить творческие задания. Подробности ищите на сайте киношколы «Индустрия».

- В этом году благодаря поддержке наших партнеров у нас, наконец появился шанс провести региональные отборочные туры в городах-миллионниках. Первым из них станет Калининград, экзамены пройдут в рамках кинофестиваля «Короче», где в прошлом году наш студент Виктория Рунцова получила Гран-при за свой короткий метр «Твою мать», – говорит режиссер, продюсер и один из основателей школы «Индустрия» Фёдор Бондарчук.

Второй отборочный тур пройдет в Нижнем Новгороде.

Фестиваль «Короче» пройдет в Калининграде с 16 по 18 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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