Калининград вошел в десятку популярных городов для путешествий в начале осени
.Фото: Александр Подгорчук
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Сервис бронирования отелей Tvil.ru выяснил, в какие города больше всего отправится туристов в путешествия по стране в сентябре этого года. Рейтинг составлен по данным оплаченных заявок на проживание в гостиницах и квартирах c 1 по 30 сентября.
Санкт-Петербург, Москва, Петрозаводск, Калининград, Серпухов, Красноярск, Казань и Олонец лидируют в сентябре у туристов, планирующих поездки по стране самостоятельно.
По данным Tvil.ru, самые длительные поездки, больше одной недели, туристы в сентябре совершат в Санкт-Петербург, Петрозаводск, Калининград и Олонец. В Москве и Красноярске проведут по четыре дня.
ИСТОЧНИК KP.RU