Калининград вошел в десятку популярных городов для путешествий в начале осени

СЕГОДНЯ 10:41 2019-08-09T10:42:33+03:00

Изменить размер текста: A A

Сервис бронирования отелей Tvil.ru выяснил, в какие города больше всего отправится туристов в путешествия по стране в сентябре этого года. Рейтинг составлен по данным оплаченных заявок на проживание в гостиницах и квартирах c 1 по 30 сентября.

Санкт-Петербург, Москва, Петрозаводск, Калининград, Серпухов, Красноярск, Казань и Олонец лидируют в сентябре у туристов, планирующих поездки по стране самостоятельно.

По данным Tvil.ru, самые длительные поездки, больше одной недели, туристы в сентябре совершат в Санкт-Петербург, Петрозаводск, Калининград и Олонец. В Москве и Красноярске проведут по четыре дня.

ИСТОЧНИК KP.RU