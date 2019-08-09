В Калининграде отключили электричество в домах на восьми улицах

СЕГОДНЯ 10:54 2019-08-09T10:55:40+03:00

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В Калининграде в пятницу, 9 августа, в течение дня не будет электричества в домах на восьми улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 18 часов света не будет на ул. Багратиона 66-80, 82-88, ул. Казанская 10-20, 28, ул. Краснооктябрьская 18-24, ул. Мореходная 3 (морской колледж), ул. Новый вал 26-30, 32, 34, 34б, ул. Парусная (ЦТП), ул. Половца 2а, 6-12, 21-23.

До 20 часов электричества не будет на ул. Комсомольская 17, 17а, 19.

ИСТОЧНИК KP.RU