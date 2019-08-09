ПСБ снизил ставки по ипотеке и дает скидку за быстрый выход на сделку

СЕГОДНЯ 11:16 2019-08-09T11:16:28+03:00

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ПСБ снизил ставки по программам ипотечного кредитования в среднем на 0,6 процентных пункта. Новые условия действуют на готовое и строящееся жилье, загородную недвижимость, кредиты под залог недвижимости, а также по «Семейной ипотеке» – льготной ипотечной программе с государственной поддержкой.

«Сегодня наблюдается устойчивый тренд на снижение ставок по ипотечным кредитам, и мы в свою очередь готовы оперативно предложить выгодные ценовые условия нашим клиентам», – отмечает директор департамента розничного кредитования ПСБ Андрей Точеный.

Для Калининграда самая низкая ставка по ипотеке ПСБ – 8,7% годовых – доступна по кредитам на покупку квартиры в новостройке на сумму от 3,5 млн. руб. Ставка действует для кредитов с первоначальным взносом 15% в рамках акции до 31 августа.

Кроме того, ПСБ предлагает очень привлекательные условия по госпрограмме «Семейная ипотека» – теперь ставка снижена до 4,65% годовых. Программа предназначена для семей, в которых с 1 января 2018 по 31 декабря 2022 года родился второй и/или последующий ребенок.

Партнерская сеть ПСБ в сегменте ипотеки насчитывает более 300 компаний на всей территории России. Узнать все подробности можно на сайте банка.

ПАО «Промсвязьбанк» Генеральная лицензия Банка России № 3251 реклама

ИСТОЧНИК KP.RU