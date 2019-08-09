Молодой альфонс похитил у калининградки свыше 200 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 11:31 2019-08-09T11:31:53+03:00

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Несколько месяцев назад 34-летняя жительница Янтарного познакомилась с приятным молодым мужчиной, более того – военнослужащим. Именно так представился 21-летний безработный своей новой знакомой.

Для начала мужчина уговорил купить ему в кредит мобильный телефон за 70 тысяч рублей. Затем, напомнив, что он все-таки военнослужащий, попросил помощи в оплате «военной ипотеки». Горожанка пошла ему навстречу и оформила на свое имя кредитку, с которой злоумышленник снял 150 тысяч рублей и потратил на себя.

- Женщина поняла, что стала жертвой мошенника и написала в полицию заявление. Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого, молодой человек помещен в СИЗО, - сообщили в пресс-службе УМВД, добавив, что его подозревают еще в двух мошенничествах.

ИСТОЧНИК KP.RU