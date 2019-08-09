В Калининграде после ливня затопило несколько улиц
.Фото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"
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В Калининграде после сильного дождя, который прошел в пятницу 9 августа, оказались затоплены несколько улиц. О подтоплениях сообщают очевидцы в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области» в соцсетях.
По словам калининградцев, затоплены участки Московского проспекта, улиц Пролетарская, Багратиона, дорога у въезда на мост на пересечении проспекта Калининина и ул. Дзержинского, район проспекта Победы и улицы Красносельской, территория острова у Рыбной деревни.
Автомобилисты сообщают о затруднении движения на дорогах из-за глубоких луж.
ИСТОЧНИК KP.RU