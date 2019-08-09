На Куршской косе выпустят в море двух тюленей, которых вылечили в Калининградском зоопарке

СЕГОДНЯ 12:15 2019-08-09T12:15:18+03:00

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Двух диких тюленей, которые были спасены и прошли реабилитацию в зоопарке Калининграда, выпустят в море. Животных чипировали и отвезут на Куршскую косу уже на следующей неделе. Речь идет о самке, которую подобрали на Куршской косе, и самце, найденном в Балтийске.

Разрешение на возвращение тюленей в Балтийское море выдал региональный Росприроднадзор.

- Тюлени были истощены и обезвожены, имели поверхностные раны. Их вылечили и откормили. Теперь каждый тюлень весит больше 40 кг, - говорят «Комсомолке» в пресс-службе зоопарка. - Последние месяцы животные полностью изолированы от людей. Их кормят бесконтактным способом и бесконтактно меняют воду в бассейне. Тюлени обучены самостоятельно добывать пищу – умеют брать рыбу с воды и понимают что это такое.

Напомним, 30 июля сотрудники Калининградского зоопарка выпустили в Балтийское море двух из четырех спасенных диких тюленей. Это животные, найденные в Отрадном и в Янтарном.

ИСТОЧНИК KP.RU