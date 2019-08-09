Калининградка отсудила 40 тысяч за сломанную руку в супермаркете
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Осенью прошлого года жительница Калининграда в одном из супермаркетов споткнулась о ковровое покрытие, упала и сломала руку, а также получила сильный ушиб.
Женщина подала в суд и потребовала взыскать с супермаркета компенсацию морального вреда.
Суд установил, что падение произошло из-за неровно лежащего грязезащитного ковра, признал, что требования пострадавшей обоснованные и взыскал с супермаркета 40 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Ленинградского районного суда.
ИСТОЧНИК KP.RU