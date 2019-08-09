2019-08-09T13:59:12+03:00
Общество

На пересечении улиц Гаранина и Орудийной построят православный культурный центр для детей

Александр КАТЕРУША
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В Калининграде готовятся построить еще один православный храм – на пересечении улиц Гаранина и Орудийной. Как рассказали «Комсомолке» в пресс-службе Калининградской епархии, у храма возведут и культурный центр для детей, где будут организованы занятия по различным направлениям.

- Идет подбор специалистов: учителей иностранных языков, учителей рисования, - говорит пресс-секретарь епархии Давид Рожин.

Вероятно, в Центре для детей будут работать также музыкально-вокальные, театральные и хореографические кружки.

Интересно, что в случае с храмом речь идет о временной одноэтажной деревянной церкви в честь святой мученицы Наталии. Это здание площадью более 106 квадратных метров.

Как пояснили в епархии, временный деревянный храм планируют построить к концу этого года. Уже позже рядом с деревянным храмом появится большой каменный.

Разрешение на строительство (оно действует до 1 июля 2023 года) епархии выдали в Агентстве по архитектуре, градостроению и перспективному развитию Калининградской области.

Отметим, в Калининграде сейчас идет активное строительство храма Кирилла и Мефодия на проспекте Мира (церковь будет с семью куполами и 55-метровой колокольней) и водосвятной часовни возле Кафедрального собора Христа Спасителя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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