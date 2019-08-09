В Зеленоградске представят книгу о городе-курорте Раушене

СЕГОДНЯ 15:22 2019-08-09T15:22:15+03:00

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В библиотеке Зеленоградска 13 августа пройдет презентация книги-альбома «Раушен. Курорт на Балтийском море» о городе, который сейчас называется Светлогорск.

Автор издания – краевед Александра Макаревич – расскажет о том, как создавалась книга. Интересно, что проект был реализован при участии футболиста Юрия Жиркова, который предоставил для альбома старые почтовые открытки из своей коллекции (Юрий Жирков уже давно собирает военный антиквариат, амуницию времен Второй Мировой войны, открытки и посуду из Восточной Пруссии).

Кроме того, в этот же день в библиотеке откроется выставка живописи калининградской художницы Людмилы Тамбовцевой.

- Почему возникла идея такой коллаборации? Самое главное, что объединяет творения (художественные и издательские) – это территория Замланда. Связь времен мы сможем проследить на мероприятии, - говорят организаторы. -

Людмила Тамбовцева представит свои живописные полотна и то, как она видит наше побережье и окрестности. Александра Макаревич расскажет о курорте Раушене-Светлогорске и проведет параллель между творчеством Людмилы Тамбовцевой и творчеством восточнопрусской художницы Хелены Нойман, которая уделяла много внимания пейзажам Замланда.

Встреча состоится 13 августа в 17:00. Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU