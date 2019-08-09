В Южном парке в Калининграде проведут субботник

СЕГОДНЯ 15:30 2019-08-09T15:32:20+03:00

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В Южном парке 12 августа планируют провести очередное событие в рамках проекта «ЭКО-город». Как сообщает пресс-служба администрации Калининграда, участников мероприятия ждет субботник в виде игры по раздельному сбору мусора.

Организаторы отмечают, что проект призван заботиться об экологии Калининграда и повысить экологическую культуру среди молодежи.

Возраст участников не ограничен. На субботник приглашают всех желающих. Начало в 16:00.

Всего в августе в рамках проекта проведут четыре экологических мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU