В Южном парке в Калининграде проведут субботник
Экологическая акция пройдет 12 августа
.Фото: Александр КАТЕРУША
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В Южном парке 12 августа планируют провести очередное событие в рамках проекта «ЭКО-город». Как сообщает пресс-служба администрации Калининграда, участников мероприятия ждет субботник в виде игры по раздельному сбору мусора.
Организаторы отмечают, что проект призван заботиться об экологии Калининграда и повысить экологическую культуру среди молодежи.
Возраст участников не ограничен. На субботник приглашают всех желающих. Начало в 16:00.
Всего в августе в рамках проекта проведут четыре экологических мероприятия.
ИСТОЧНИК KP.RU