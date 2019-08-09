2019-08-09T18:09:50+03:00
Общество

Девятнадцать обманутых дольщиков «К-Строй» получили страховое возмещение

Виктор Сергеев
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Девятнадцать обманутых дольщиков строительной компании «К-Строй» получили страховое возмещение. Об этом в ходе оперативного совещания в правительстве рассказала министр регионального контроля Елена Серая.

Компания строила комплекс малоэтажных домов в поселке Малое Исаково. Страховая компания ООО «Проминстрах», по словам Серой, одному дольщику выплатила компенсацию добровольно, восемь дольщиков заключили договоры переуступки прав и смогли получить выплаты, остальные – по решению судов и «контрольно-надзорых мероприятий Центробанка».

Елена Серая отметила, что министерство регионального контроля принимает участие во всех заседаниях районных судов Калининградской области в качестве третьего лица на стороне пострадавших участников долевого строительства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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