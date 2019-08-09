2019-08-09T18:19:27+03:00
Общество

В Черняховске пьяный мужчина угнал машину и врезался в дерево

Виктор Сергеев
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В Черняховске полицейские по горячим следам задержали угонщика. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

В полицию обратился местный житель, который рассказал, что его пьяный друг угнал машину. Ориентировку на транспорт передали всем нарядам, и вскоре автомобиль со следами ДТП обнаружили на улице Гагарина.

Как оказалось, пьяный «друг» не справился с управлением и врезался в дерево. При виде приближающих полицейских угонщик попытался скрыться, однако его задержали.

На мужчину завели уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения», ему грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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