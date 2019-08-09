В Калининграде приставы арестовали 24 машины должников на 7,2 млн рублей

СЕГОДНЯ 18:23 2019-08-09T18:24:55+03:00

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В Калининграде прошла масштабная облава по розыску должников и их имущества. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления службы судебных приставов.

За неделю приставы нашли и арестовали 24 автомобиля должников на 7,2 млн рублей. Более того, у должников арестовали 19 мобильных телефоны на 69 тысяч рублей.

- Должники были своевременно уведомлены судебными приставами о возбуждении в отношении них исполнительных производств, однако в установленные сроки они оплату задолженностей не произвели, - заявили в пресс-службе ФССП.

Теперь у них есть 10 дней, чтобы оплатить задолженности, иначе арестованное имущество будет продано на торгах.

ИСТОЧНИК KP.RU