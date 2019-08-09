Вечером в Зеленоградске прохожие обнаружили одинокую 2-летнюю девочку

СЕГОДНЯ 18:31 2019-08-09T18:31:36+03:00

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В Зеленоградске прохожие обнаружили на улице малолетнего ребенка без сопровождения родителей и вызвали полицию. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Двухлетнюю одинокую девочку обнаружили на улице Московской в четверг, около 22 часов. Прибывшие на место полицейские доставили ребенка в больницу, а затем разыскали ее родителей.

Сейчас решается вопрос о привлечении 38-летней матери ребенка к административной ответственности. Собранные материалы проверки будут рассмотрены на заседании комиссии по делам несовершеннолетних в районной администрации, сообщили в полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU