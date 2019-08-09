В субботу в Калининграде на берегу Верхнего озера пройдет День здоровья

СЕГОДНЯ 18:34 2019-08-09T18:34:22+03:00

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В рамках празднования Всероссийского Дня физкультурника, в Калининграде пройдет День здоровья. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Акция пройдет в субботу, 10 августа на набережной Верхнего озера около скейт-парка.

Каждый желающий сможет получить консультации врачей-специалистов по правильному питанию, управлению стрессом, узнать уровень артериального давления, а также пройти бесплатное обследование в мобильном центре здоровья. Также Центр медпрофилактики приглашает детей от семи до 13 лет на увлекательную игру-квест «Здоровый образ жизни – это здорово!».

ИСТОЧНИК KP.RU