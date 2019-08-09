На Куршской косе и в Зеленоградске продолжают искать женщину, пропавшую 31 июля

СЕГОДНЯ 18:45 2019-08-09T18:45:05+03:00

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Волонтеры продолжают поиски 78-летней пенсионерки, которая потерялась 31 июля в поселке Сосновка Зеленоградского района. Как рассказала «Комсомолке» Анжелика Васильева, президент региональной ассоциации по поиску пропавших людей «Твори добро», в пятницу группа из 6 человек осмотрела побережье, часть лесного массива Куршской косы, район города Зеленоградска. Поиски не принесли результата.

- Ищем, опрашиваем очевидцев, но пока нет результата. Поиски будут продолжены в выходные, а в понедельник организуем большой сбор с участием полиции и кинологов с собаками, - отметила Анжелика Васильева.

Напомним, пропавшая женщина страдает деменцией. Она плохо знает город, живет в Зеленоградске меньше года, ранее жила в Красноярске.

Рост 155 см, волосы светлые, худощавого телосложения, над губой справа родинка. Была одета в бежевую спортивную кофту, черную юбку ниже колен и короткие резиновые сапоги.

ИСТОЧНИК KP.RU