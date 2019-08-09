2019-08-09T18:56:02+03:00
Спорт

В Калининграде проходят финальные соревнования Национальной парусной лиги

Александр КАТЕРУША
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..Фото: Правительство Калининградской области
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Такие всероссийские соревнования акватория Верхнего озера в Калининграде принимает впервые. Яхтенные гонки стартовали в пятницу 9 августа и продлятся до 18 августа.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, экипажи из четырех человек проведут в рамках высшей группы и премьер-дивизиона 45 коротких гонок. Дистанция выставлена неподалеку от Музея янтаря и скейт-парка.

Отмечается, что для участия в регате в Калининград прибыли титулованные и заслуженные яхтсмены, в том числе олимпийский чемпион Игорь Матвиенко. Участвует в регате и президент федерации парусного спорта РФ Владимир Силкин.

Первые два этапа прошли на Черном море, в Сочи и Туапсе. Затем был Татарстан, следом лига вернулась в Нижний Новгород, а в июле регаты проекта прошли в Санкт-Петербурге.

ИСТОЧНИК KP.RU

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